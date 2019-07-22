Аграрії зібрали уже 23,5 мільйонів тонн зерна - Мінагрополітики

Станом на 22 липня українські аграрії зібрали 23,5 мільйонів тонн ранніх зернових та зернобобових культур з площі 6,6 мільйонів гектарів або 68% до прогнозу.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Зазначається, що пшениці зібрали 16,9 мільйонів тонн з площі 4,5 млн га або 68% до прогнозу. Ячменю - 6 млн тонн з площі 1,8 млн га або 73% до прогнозу.

Гороху - 549 тисяч тонн з площі 242 тисяч гектарів або 86% до прогнозу, жита - 42 тисяч тонн з площі 16 тисяч гектарів або 14% до прогнозу, вівса - 20 тисяч тонн з площі 9 тисяч гектарів або 5% до прогнозу.

Крім цього, озимого ріпаку зібрали 2,6 млн тонн з площі 1,1 млн га або 83% до прогнозу.

Нагадаємо:

За результатами 2018-2019 маркетингового року Україна експортувала рекордні 50,4 мільйона тонн зернових, зернобобових та борошна - на 10,5 мільйонів тонн більше, ніж минулого маркетингового року.

Економічна правда