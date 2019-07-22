НБУ ввів у обіг ще одну пам’ятну монету номіналом 50 гривень

Національний банк ввів у обіг ще одну пам’ятну монету - "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України" тиражом 1 тисяча штук.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Монета продовжила серію "Духовні скарби України", має номінал 50 гривень. Її виготовлено зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 500,0 г, діаметр – 85,0 мм, тираж – до 1 000 штук. Вона оздоблена локальною позолотою, вміст золота не менше ніж 0,006 г", - зазначили у банку.

Нагадаємо:

У 2018 році кількість реалізованих Національним банком пам’ятних монет зросла майже утричі у порівнянні з 2017 роком.

Так, минулого року Національний банк продав на внутрішньому ринку майже 3,1 млн пам’ятних монет на загальну суму 139,8 млн грн.

У 2017 році продано 1,2 млн пам’ятних монет на загальну суму 106,2 млн грн.

Найбільше користуються попитом українські монети в США, Німеччині, Гонконгу та Південній Кореї.

Економічна правда