Представники США і Китаю близькі до зустрічі для відновлення торгових переговорів

Представники Сполучених Штатів і Китаю можуть зустрітися незабаром для відновлення очних торгових переговорів після низки кроків, які Пекін зробив назустріч Вашингтону.

Про повідомляють китайські ЗМІ, передає "Інтерфакс-Україна".

Як зазначає "Сіньхуа", китайські компанії звертаються до американських експортерів сільськогосподарських товарів, плануючи нарощувати закупівлю їхньої продукції. Це показує, що Китай готовий виконувати обіцянки, дані США.

За даними Bloomberg, КНР веде переговори як з державними, так і з приватними компаніями Сполучених Штатів, обговорюючи можливість збільшення закупівель американських соєвих бобів.

Джерела видання зазначають, що план, який обговорюють влада Китаю і компанії, передбачає звільнення імпортерів від мит, введених Китаєм для соєвих бобів, які поставляються з США.

У Пекіні вважають позитивним сигналом з боку США рішення Вашингтона виключити продукцію низки китайських компаній зі списку товарів, які обкладаються підвищеними митами, а також дозволити американським компаніям постачати обладнання Huawei Technologies Co.", - пише "Сіньхуа".

За даними ЗМІ, представників великих технологічних компаній США, в тому числі Intel Corp. і Qualcomm Inc., запросили в понеділок в Білий дім для обговорення відновлення продажів американського обладнання китайської Huawei.

Нагадаємо:

США і Китай напередодні саміту країн G20 в Осаці домовилися про перемир'я в торговельній війні: Вашингтон погодився поки не вводити додаткові мита на товари з КНР на суму 300 млн доларів.

За даними Fitch, зростання світового ВВП у найближчі два роки сповільниться через конфлікт Китаю і США.

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