Микольська увійшла до наглядової ради "Укгірдроенерго"

Колишній заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська увійшла до наглядової ради ПрАТ "Укгірдроенерго".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Початок нового маленького етапу - я незалежний член наглядової ради ПрАТ "Укгірдроенерго", - написала Микольська.

За її словами, окрім неї за відкритою конкурсною процедурою були відібрані ще три колеги.

Також вона розповіла, що основні питання в наглядовій раді - міжнародні проекти, експорт і комплаєнс.

"А ще мене дуже цікавлять нові технології та рішення в енергетиці, в тому числі робота з даними (машинне навчання) і питання екології", - розповіла екс заступник міністра економічного розвитку.

Вона підкреслили, що наглядова рада "Укгірдроенерго" є досить гендерно збалансованою: "Із 7 членів 3 жінки".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав розпорядження №544-р від 17 липня 2019 року про призначення наглядової ради в "Укргідроенерго".

Нагадаємо, що влітку 2018 року уряд прийняв рішення про звільнення Наталії Микольської з посади торгового представника України – заступника міністра економічного розвитку і торгівлі.

Тимчасово виконувати обов'язки торгового представника України замість неї почав заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов.

Як повідомили тоді в уряді, Микольська написала заяву про звільнення у зв'язку з участю в програмі Стенфордського університету "Нові лідери з України".

Нагадаємо:

30 травня уряд оголосив конкурс членів наглядової ради "Укргідроенерго".

Як повідомлялося раніше, до наглядової ради Приватбанку за квотою Зеленського увійшла подруга акторки "Кварталу".

Економічна правда