Київський фунікулер закрили на місяць на техогляд
Понеділок, 22 липня 2019, 10:15
Столичний фунікулер не працюватиме місяць - з 22 липня по 23 серпня - у зв'язку з щорічним технічним оглядом.
Про це повідомляє КП "Київпастранс" у Facebook.
"Від сьогодні і до 23 серпня фунікулер зачинено на щорічний технічний огляд. Нам необхідно провести плановий огляд та ремонт тягових двигунів, гальм, пантографів, механізмів дверей", - йдеться у повідомленні.
Також планують оновити та замінити настили підлоги і стелі, засоби зв’язку.
Нагадаємо:
Минулого року київський фунікулер був закритий з 17 липня по 23 серпня у зв’язку з регламентними роботами.
Економічна правда
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