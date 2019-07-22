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Київський фунікулер закрили на місяць на техогляд

Понеділок, 22 липня 2019, 10:15
 

Столичний фунікулер не працюватиме місяць - з 22 липня по 23 серпня - у зв'язку з щорічним технічним оглядом.

Про це повідомляє КП "Київпастранс" у Facebook.

"Від сьогодні і до 23 серпня фунікулер зачинено на щорічний технічний огляд. Нам необхідно провести плановий огляд та ремонт тягових двигунів, гальм, пантографів, механізмів дверей", - йдеться у повідомленні.

Також планують оновити та замінити настили підлоги і стелі, засоби зв’язку.

Нагадаємо:

Минулого року київський фунікулер був закритий з 17 липня по 23 серпня у зв’язку з регламентними роботами.

Економічна правда

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Київ

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