Київський фунікулер закрили на місяць на техогляд

Столичний фунікулер не працюватиме місяць - з 22 липня по 23 серпня - у зв'язку з щорічним технічним оглядом.

Про це повідомляє КП "Київпастранс" у Facebook.

"Від сьогодні і до 23 серпня фунікулер зачинено на щорічний технічний огляд. Нам необхідно провести плановий огляд та ремонт тягових двигунів, гальм, пантографів, механізмів дверей", - йдеться у повідомленні.

Також планують оновити та замінити настили підлоги і стелі, засоби зв’язку.

Нагадаємо:

Минулого року київський фунікулер був закритий з 17 липня по 23 серпня у зв’язку з регламентними роботами.

Економічна правда