Переговори з МВФ відновляться у вересні - Герус

Переговори про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом відновляться у вересні.

Про це заявив представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Переговори про нову співпрацю з МВФ відновляться у вересні. ... Будуть різні питання і пропозиції, щось будемо пропонувати ми зі свого боку, що ми хочемо виконати, зробити, що хочемо вписати до Меморандуму, щось будуть пропонувати вони. На щось ми будемо погоджуватися, на щось будемо не погоджуватися, буде переговорний процес", - заявив Герус.

При цьому Герус висловив бажання, щоб питання ціни на газ для населення було "більш м'яко" відображене у Меморандумі, тому що це "вже питання не просто економічне, це питання політичне".

"Думаю, ми це побачили у ході цих виборів", - зазначив він.

Також Герус висловив сподівання, що у вересні може бути "нова програма, і ми могли восени цього року отримати новий транш МВФ". За його словами, для цього з українського боку "має бути ініціатива щодо антикорупційних реформ".

"Щоб ми самі це писали, щоб нас не потрібно було примушувати це робити, ми самі взяли на себе зобов'язання це зробити і швидко це зробили", - зазначив представник президента України.

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Нагадаємо:

Раніше Герус заявляв, що місія МВФ може прибути в Україну у серпні.

Місія МВФ працювала в Україні у травні 2019 р., проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.

Глава місії МВФ заявив про її готовність повернутися до Києва після парламентських виборів і формування нового уряду. У той же час експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики.

Українська правда