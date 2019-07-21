Британія роздає "золоті візи" багатіям з Росії та Китаю - розслідування

Російські і китайські мільйонери можуть купити доступ до британських паспортів, використовуючи схему Міністерства внутрішніх справ Британії для надбагатих осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне розслідування провели The Sunday Times і Dispatches Channel 4.

Розслідування показало, що Міністерство внутрішніх справ, яке відповідає в Британії за візову політику, проводить поверхневі перевірки для заможних іноземців, які виділяють 2 млн фунтів стерлінгів для отримання громадянства за схемою "золотий візи" в Британії.

Журналісти зняли на відео розповіді юридичних і фінансових консультантів, які хвалилися своєю роллю в забезпеченні "золотих віз" для іноземних клієнтів-мільйонерів, згадуючи оточення російського президента Владіміра Путіна і китайських військових.

Консультанти повідомили журналісту, що вони допомогли отримати "золоті візи" членам сім'ї Каддафі, сину корумпованого міністра уряду Таїланду, єгиптянину, звинуваченому в корупції, еритрейцеві з можливими зв'язками з військовими операціями в Анголі і мільйонерам з Ірану і Іраку, чий бізнес постраждав від санкцій.

Один з них сказав, що "було простіше простого" обійти антикорупційні перевірки Міністерства внутрішніх справ, заявивши, що чиновники, які проводили перевірку, були непідготовленими випускниками шкіл, які використовували пошук в Google.

МВС Британії в грудні минулого року ненадовго призупинило дію цієї схеми через побоювання, що вона використовувалася організованими злочинними угрупованнями та для відмивання грошей, але кілька днів по тому її повернули. Джерела повідомляють, що відновлення зажадало Міністерство фінансів.

Схемою, яка вимагає вкладення мінімум 2 млн. фунтів стерлінгів в британській компанії, скористалися понад 11 000 осіб з моменту її створення в 2008 році. Так звана "віза інвестора першого рівня" дає заможним іноземцям право жити у Британії і можливість пізніше подати заявку на повне громадянство і отримати паспорт.

На відміну від інших країн, Британія не вимагає від заявників на отримання візи платити 2 млн. фунтів стерлінгів уряду і не обумовлює, що ці гроші повинні створювати робочі місця в Британії. Це дозволяє інвесторам забирати гроші назад за кордон після того, як вони отримали право на постійне проживання у Британії.