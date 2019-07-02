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Старим дизельним авто заборонили в'їзд до столиці Франції

Вівторок, 2 липня 2019, 19:35
 

Париж запровадив заборону на в'їзд у місто в будні дні для старих дизельних автомобілів, щоб поліпшити якість повітря і знизити смертність від забруднення твердими частинками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Відповідно до нових правил, які набули чинності з 1 липня, дизельним автомобілям і вантажівкам, випущеним до 1 січня 2006 року, заборонений в'їзд в Париж з 8:00 до 20:00 з понеділка по п'ятницю. Також заборона поширюється на мотоцикли і триколісні транспортні засоби, випущені до 30 червня 2004 року.

Власникам автомобілів за порушення заборони загрожує штраф в розмірі 68 євро, в той час як водії вантажівки можуть бути оштрафовані до 375 євро.

Загалом під заборону потрапляють 2,7 мільйона транспортних засобів, зареєстрованих в Парижі та його передмістях.

Ці машини як і раніше зможуть їздити в передмісті, принаймні, в короткостроковій перспективі, але як тільки вони перетнуть кільцеву дорогу Парижа, вони порушать заборону.

Рішення про обмеження в'їзду прийнято після публікації звіту, що показує, що рівень забруднення в Парижі вищий, ніж в будь-якій іншій столиці ЄС.

Для дотримання заборони будуть використовувати систему відеоспостереження, щоб записувати реєстраційні номери, перевіряти вік транспортних засобів і відправляти штрафи.

До 2021 році введуть нову систему, яка буде автоматично зчитувати реєстраційні знаки і штрафувати.

Дослідження, проведене Французьким національним інститутом охорони здоров'я, показало, що забруднення твердими частинками стало причиною близько 2500 передчасних смертей в Парижі на рік і ще близько 4000 в передмістях.

Європейська правда

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