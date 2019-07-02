Новини 2 липня: нові валютні послаблення, автобусний рейс МАУ, заблоковані гроші ексголови "Нафтогазу"

Про нові валютні послаблення. Національний банк скасував низку адміністративних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним інвесторам та дипломатичним представництвам.

Про нову домовленість G20. Лідери країн G20 зобов'язалися не надавати політичний притулок обвинувачуваним у корупційних злочинах.

Про автобусний рейс МАУ. Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" запустила перше комбіноване перевезення автобус+авіа, з’єднавши Вінницю з київським аеропортом "Бориспіль".

Про заблоковані гроші ексголови "Нафтогазу". Федеральна прокуратура у Берні (Швейцарія) розслідує справу за підозрою у відмиванні коштів "у зв'язку з імовірною розтратою коштів державного українського енергоконцерну "Нафтогаз".

Про блокування реформи енергоринку Коломойським. Окружний адмінсуд Києва за позовом "Нікопольського заводу феросплавів" призупинив дію постанов, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя.

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