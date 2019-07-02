"Укртрансгаз" передав функцію технічної експлуатації ГТС дочірній компанії

АТ "Укртрансгаз" з 1 липня 2019 року передало функцію технічної експлуатації газотранспортної системи України (ГТС) своїй дочірній компанії - ТОВ "Оператор ГТС України".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Це послідовний крок в реалізації проекту з підготовки до юридичного та операційного відокремлення функції транспортування газу від видобутку та продажу газу – анбандлінгу. Юридичне відокремлення оператора ГТС є необхідною умовою для сертифікації незалежного оператора, залучення міжнародного партнера та збереження транзиту газу територією України", - заявили в "Укртрансгазі".

В "Укртрансгазі" нагадують, що ТОВ "Оператор ГТС України" працюватиме як окрема юридична структура у її підпорядкуванні до 31 грудня 2019 року - строку закінчення поточного договору на транзит природнього газу з ПАО "Газпром".

За цей час оператор має отримати всі необхідні ліцензії та пройти попередню сертифікацію з боку НКРЕКП з подальшим підтвердженням Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

З 1 січня 2020 року "Оператор ГТС України" вийде зі складу групи "Нафтогаз" та буде переданий в управління уповноваженої Кабміном організації.

"До ТОВ "Оператор ГТС України" до кінця серпня буде переведено близько 10 тисяч співробітників, безпосередньо задіяних в експлуатації ГТС – у тому числі плануванні, підготовці та проведенні обліку технічного обслуговування мереж та об’єктів газотранспортної системи, а також зборі даних про параметри її функціонування.

При цьому низка функцій до закінчення поточного контракту з ПАО "Газпром" 31 грудня 2019 року залишається в складі АТ "Укртрансгаз" – комерційна діяльність, диспетчеризація, закупівлі, що вимагається поточною ліцензією. Ці функції будуть передані до Товариства 1 січня 2020 року після отримання ліцензії від НКРЕКП", - йдеться у повідомленні.

Протягом другого півріччя 2019 року має відбутися остаточне розділення бізнес-процесів та ІТ-систем між "Оператором ГТС України", "Оператором газосховищ України" та сервісними підрозділами АТ "Укртрансгаз".

Нагадуємо:

Компанію ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" створили у лютому 2019 року. Це дозволило розпочати юридичне відокремлення функції транспортування газу – спочатку в структурі НАК "Нафтогаз України", а після 1 січня 2020 року – поза межами групи "Нафтогаз".

Економічна правда