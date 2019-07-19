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СБУ викрила схему привласнення майна в історичній частині Києва

П'ятниця, 19 липня 2019, 15:04

Співробітники Служби безпеки викрили масштабний механізм привласнення у Києві комунального майна, яке переважно перебуває в історичному центрі міста, в інтересах бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Група осіб із використанням реквізитів Брянківського міського суду Луганської області, який знаходиться на тимчасово окупованій території, підробила низку судових рішень, на підставі яких здійснювалась незаконна перереєстрація комунального майна в українській столиці", - зазначається в повідомленні.

Надалі незаконно відчужену нерухомість, яка переважно перебуває в історичному центрі міста, реалізовували афілійованим комерційним компаніям, засновниками яких були організатори схеми, розповіли в СБУ.

Наразі організатору схеми оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУ.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх фігурантів справи.

На незаконно відчужене майно в рамках кримінального провадження обіцяють накласти арешти, щоб потім мати можливість повернути його у комунальну власність.

Нагадаємо, що в березні-2019 у Києві викрили групу фінансових брокерів, які обдурили громадян на 70 мільйонів гривень.

Українська правда

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СБУ нерухомість Київ

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