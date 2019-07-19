Ринок землі: що пропонують партії перед виборами

Усі партії, крім "Батьківщини", підтримують відкриття ринку сільськогосподарських земель, але моделі цього відкриття і строки впровадження реформи у кожної партії свої.

Про це йдеться у статті ЕП.

ЕП не вдалося вийти на зв'язок з "Опозиційною платформою "За життя", тому її точка зору не представлена у статті.

Зазначається, що "Європейська солідарність" виступає за те, щоб власники землі були захищені Земельним кадастром та мінімальними цінами на землю.

"Голос" - за введення ринку з 2020 року з обмеженнями на концентрацію земель в одних руках. У партії вважають, що право купувати землю повинні мати лише українські громадяни та юрособи з кінцевими бенефіціарами українцями.

У "Слузі народу" заявили, що на скасування мораторію на продаж аграрних земель і відкриття ринку знадобиться не більше року. У партії додали, що вже готують потрібні законопроекти, у тому числі - про захист прав держави, інвесторів та власників.

Водночас "Громадянська позиція" виступає за відкриття ринку одразу після інвентаризації земель.

Право купувати аграрні землі, на її думку, повинні отримати лише громадяни України чи підприємства, засновані громадянами України.

При цьому, особи, які мають подвійне громадянство чи не жили в Україні останні п'ять років, не мають права купувати сільськогосподарські землі, заявляють у партії.

"Сила і честь" пропонує відкрити ринок земель з 2020 року і передбачити граничні норми щодо площі земель у власності однієї особи та можливість пріоритетного викупу державою земель, що реалізуються.

Партія також хоче заборонити доступ до земель резидентам країни-агресора.

Читайте детальніше у статті: Вибори-2019. Що партії пропонують робити із землею, податками, тарифами і соцстандартами