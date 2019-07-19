Влада Києва пропонує "Укрпошті" альтернативні варіанти для переміщення відділення у центрі столиці

Департамент комунальної власності Києва пропонує АТ "Укрпошта" альтернативні варіанти для переїзду відділення 01030 на вулиці Богдана Хмельницького, 44.

Про це заявили у прес-службі Київради, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що під час зустрічей з представниками "Укрпошти" Київрада пропонувала розмістити поштове відділення у наявних вільних приміщеннях комунальної власності на правах оренди.



"При цьому було підтверджено, що ці приміщення мають бути аналогічної площі, розташовані поблизу вулиці Б.Хмельницького, 44, а в разі потреби ремонту, його буде здійснено за рахунок балансоутримувача.

Зокрема, було запропоновано приміщення за адресою: вул. Б.Хмельницького, 26-28/55г, вул. Володимирська, 51а", - йдеться у повідомленні.

У Київраді додають, що за результатами огляду запропонованих приміщень представник "Укрпошти" не висловив згоди чи відмови від запропонованих варіантів.



"Наразі з урахуванням необхідності забезпечення мешканців району поштовими послугами з максимальною територіальною зручністю робота щодо вирішення питання пошуку придатного приміщення АТ "Укрпошта" триває", - заявили у прес-службі.

Нагадаємо:

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що компанія буде судитися за збереження відділення, але "шукає план "Б". Він підкреслив, що компанії буде дуже нелегко знайти аналогічне приміщення у центрі Києва.

Раніше Київрада ухвалила рішення передати орендоване приміщення в оренду Господарського суду Києва зі зниженням плати більш ніж удвічі, через що місто ризикує недоотримати близько 770 тисяч гривень.