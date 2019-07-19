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BMW очолить новий гендиректор, який розпочинав зі стажиста

П'ятниця, 19 липня 2019, 13:24
 

Виробничий директор німецького автомобілебудівного концерту BMW Олівер Ципсе призначений новим головним виконуючим директором компанії.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

Як зазначається у повідомленні, Ципсе приступить до виконання обов'язків з 16 серпня, змінивши на посту Харальда Крюгера, який очолює BMW з 2015 року.

Раніше Крюгер оголосив, що не стане висувати свою кандидатуру на новий чотирирічний термін на посту CEO.

Ципсе прийшов у BMW стажистом у 1991 році, пропрацював інженером до 1994 року, а потім займав різні керівні посади в Німеччині та інших країнах - зокрема, керував заводом із виробництва автомобілів марки Mini у Великобританії. Входить до ради директорів BMW із 2015 року.

Як повідомлялося в травні-2019, BMW скоротив чистий прибуток у першому кварталі на 75% через масштабне списання, пов'язане з розслідуванням у ЄС.

Нагадаємо, що комісія ЄС досліджує, чи співпрацюють провідні німецькі автовиробники з метою обмежити конкуренцію в розробці і впровадженні технологій скорочення викидів вихлопних газів.

Економічна правда

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