Мінінфраструктури оголосило конкурс із будівництва терміналу в "Борисполі"
Міністерство інфраструктури оголосило конкурс із вибору компанії для державно-приватного партнерства для реконструкції існуючого та будівництва нового вантажного терміналу в міжнародному аеропорті "Бориспіль" у Києві.
Про це зазначається на сайті міністерства.
Також у рамках партнерства передбачається забезпечення обслуговування пошти і вантажів (оформлення перевізної документації, обробка багажу і вантажів, їх навантаження/розвантаження з повітряного судна за умови дотримання вимог авіаційної безпеки з використанням існуючого і створеного терміналів.
Термін здійснення державно-приватного партнерства - до 25 років.
Термін подачі заявки на участь у конкурсі - 31 календарний день після публікації оголошення. Термін проведення конкурсу - 45 календарних днів із дати закінчення подачі заявок на участь.
Як повідомлялося, аеропорт "Бориспіль" планує в 2019 році розпочати роботи по реконструкції наявного вантажного терміналу, а також узгодити техніко-економічне обґрунтування будівництва нового терміналу в другій льотної зоні.
Детальніше про конкурс читайте на сайті міністерства.
Нагадаємо:
У травні 2019 року Урядовий комітет схвалив Концепцію розвитку міжнародного аеропорту "Бориспіль" до 2045 року.
У рамках цієї концепції заплановано інвестиції в обсязі 3,4 мільярда євро і збільшення пасажиропотоку до 54 млн пасажирів на рік.
Читайте також: Києву знадобиться третій аеропорт - інтерв'ю з гендиректором "Борисполя".
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua