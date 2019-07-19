Мінінфраструктури оголосило конкурс із будівництва терміналу в "Борисполі"

Міністерство інфраструктури оголосило конкурс із вибору компанії для державно-приватного партнерства для реконструкції існуючого та будівництва нового вантажного терміналу в міжнародному аеропорті "Бориспіль" у Києві.

Про це зазначається на сайті міністерства.

Також у рамках партнерства передбачається забезпечення обслуговування пошти і вантажів (оформлення перевізної документації, обробка багажу і вантажів, їх навантаження/розвантаження з повітряного судна за умови дотримання вимог авіаційної безпеки з використанням існуючого і створеного терміналів.

Термін здійснення державно-приватного партнерства - до 25 років.

Термін подачі заявки на участь у конкурсі - 31 календарний день після публікації оголошення. Термін проведення конкурсу - 45 календарних днів із дати закінчення подачі заявок на участь.

Як повідомлялося, аеропорт "Бориспіль" планує в 2019 році розпочати роботи по реконструкції наявного вантажного терміналу, а також узгодити техніко-економічне обґрунтування будівництва нового терміналу в другій льотної зоні.

Детальніше про конкурс читайте на сайті міністерства.

Нагадаємо:

У травні 2019 року Урядовий комітет схвалив Концепцію розвитку міжнародного аеропорту "Бориспіль" до 2045 року.

У рамках цієї концепції заплановано інвестиції в обсязі 3,4 мільярда євро і збільшення пасажиропотоку до 54 млн пасажирів на рік.

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Економічна правда