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Банки збільшили портфель ОВДП на 16,18 мільярда - НБУ

П'ятниця, 19 липня 2019, 11:55

Портфель облігацій внутрішньої державної позики українських банків 19 липня зріс на 16,181 мільярда гривень (на 4,9%) - до 345,32 мільярда гривень, нерезидентів - на 2,062 мільярда гривень, до 69,124 мільярда.

Про це повідомила прес-служба Національного банку, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з її даними, обсяг ОВДП у власності Нацбанку залишився без змін, юридичних осіб - збільшився на 0,971 млрд грн (на 4%) - до 25,27 млрд грн, фізосіб - на 0,56 млрд грн (на 6,4%) - до 9,312 млрд грн.

У цілому портфель ОВДП виріс на 19,773 млрд грн (на 2,6%) - до 786,113 млрд грн.

Нагадаємо:

11 червня повідомлялося, що українські банки скоротили портфель ОВДП на 1,57 мільярда, а нерезиденти - збільшили на 0,76 мільярда.

14 червня НБУ дозволив іноземним компаніям брати кредити в гривні для покупки ОВДП.

16 липня Мінфін продав ОВДП на 33,3 мільярда.

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ОВДП НБУ

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Економічна правда
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