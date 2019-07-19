"АрселорМіттал" скаржиться на великі екоподатки і просить не нагнітати ситуацію в Кривому Розі

"АрселорМіттал Кривий Ріг" не заперечує проти перевірок екологічної інспекції, і зацікавлене у зниженні викидів через збільшених витрат по сплаті екологічного податку, і водночас просить "не нагнітати соціальну напругу в Кривому Розі".

Про це повідомили в компанії за результатами зустрічі керівників "АрселорМіттал Кривий Ріг" у Дніпропетровській обладміністрації, на якій обговорили екологію в Кривому Розі.

На підприємстві назвали маніпуляцією заяви про те, що воно "роками не пускало контролюючі органи", і нагадали про проведену інспекцією позапланову перевірку в квітні 2019 року.

Представники підприємства також нагадали, що вирішення екологічних проблем регіону - не одномоментне завдання, а "планомірна реалізація природоохоронних заходів, спрямована на зниження впливу на навколишнє середовище".

"Це стосується як стратегічних інвестицій із модернізації виробництва і переходу на кращі в металургії технології, так і поточної підтримки ефективної роботи очисних споруд великої кількості виробничих агрегатів", - зазначили в компанії.

Виконуючий обов'язки генерального директора "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олександр Іванов підкреслив, що підприємство саме зацікавлене у зниженні викидів, оскільки це безпосередньо пов'язано із збільшеними витратами зі сплати екологічного податку.

Зокрема, з цього року ставка податку на викиди вуглекислого газу зросла в 25 разів, зазначили в компанії.

Також у компанії розповіли про розробку короткострокового плану дій, які дозволять підвищити ефективність роботи обладнання. Детальні пропозиції щодо зменшення промислового навантаження підприємство обіцяє надати пізніше.

Водночас представники "АрселорМіттал Кривий Ріг" попросили всі актуальні питання з екології вирішувати "в конструктивному робочому режимі, без нагнітання соціальної напруги в Кривому Розі".

Під час зустрічі в обладміністрації переговори щодо "фінансового вибачення" - компенсації жителям Кривого Рогу з онкозахворюваннями, що виникли у них через шкоду, заподіяну екології - не велися.

У компанії ще раз підкреслили, що протягом всього періоду роботи в Україні "неухильно виконують взяті на себе зобов'язання відповідно до договору купівлі-продажу акцій криворізького металургійного комбінату, зокрема й з природоохоронних заходів".

І додали, що експлуатація виробничих агрегатів ведеться відповідно до затверджених екологічних нормативів.

"Усі природоохоронні заходи обов'язково проходили процедуру узгодження і візування, як мінімум, на трьох рівнях: міста, області, Міністерства екології та природних ресурсів", - знову нагадали в компанії.

Нагадаємо:

13 липня президент Володимир Зеленський розкритикував керівництво металургійного гіганта за шкоду екології.

За його словами, за останні 5 років у Кривому Розі в середньому з'явилося плюс 25 тисяч онкохворих.

У зв'язку з цим Зеленський закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

17 липня СБУ відкрила справу проти керівників промпідприємства через порушення норм екологічної безпеки.

18 липня "АрселорМіттал Кривий Ріг" прокоментував відкриту СБУ справу і натякнув на тиск на бізнес.

Економічна правда