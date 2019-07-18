Донори готові повернути інвестиції у митну інфраструктуру України - Нефьодов

Більшість донорів готові перезапустити припинені раніше програми міжнародної допомоги для митниці.

Про це повідомив глава Державної митної служби Максим Нефьодов на зустрічі з представниками компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації 18 липня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Більшість донорів готові запустити програми міжнародної допомоги для митниці, які були зупинені за багатьма об'єктивними причинами два-три роки тому", - сказав Нефьодов.

Він уточнив, що кошти можуть бути використані як інвестиції у митну інфраструктуру, IT-систему та навчання співробітників.

Як повідомлялося, в минулому році ЄС згорнув програму допомоги Україні, у рамках якої передбачено 29 млн євро на модернізацію пунктів пропуску на кордоні України з Румунією, Словаччиною, Угорщиною і Польщею.

Нагадаємо, раніше Нефьодов заявив, що кількість митниць має бути скорочена з нинішніх 26 до п'яти-шести.