Україна проведе розслідування імпорту сірників та колісних дисків з РФ, Білорусі і Китаю

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила почати антидемпінгові розслідування та переглянути антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну низки товарів походженням з Росії, Білорусі та Китаю.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Проведене відомством дослідження показало, що у період 2016-2018 років обсяг імпорту товару з РФ та Білорусі зріс в абсолютних показниках на 1,19%.

Частка такого імпорту відносно споживання в Україні зросла на 9,41%, а відносно виробництва - на 3,42%.

Загальна вартість імпорту з цих країн у 2018 році - більше 3 мільйонів доларів, рівень демпінгової маржі для Росії - 65,4%, для Білорусі - 22,5%.

Згідно з дослідженням, з четвертого кварталу 2015 року по 3 квартал 2018 року відбулося зростання імпорту алюмінієвих колісних дисків з Китаю та Росії в абсолютних показниках відповідно на 175,6% і 16,9%, а відносно виробництва - на 240,3% і 44,3%.

Відносно споживання імпорт колісних дисків з Китаю зріс на 28,1%, з РФ - скоротився на 45,7%.

Загальна вартість імпорту цієї продукції з Китаю та РФ у 2018 році становила майже 7 мільйонів доларів.

Рівень демпінгової маржі для Китаю - 40,65%, для Росії - 23,42%.

Економічна правда