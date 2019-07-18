Іноземці збільшили український портфель ОВДП на 2,17 мільярда

Портфель облігацій внутрішньої державної позики нерезидентів 18 липня зріс на 2,17 мільярда гривень (на 3,34%) - до 67,062 мільярда гривень.

Про це із посиланням на Нацбанк повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що в цілому портфель ОВДП збільшився на 2,805 млрд грн (на 0,37%) - до 766,340 млрд грн.

Обсяг ОВДП у власності Нацбанку і банків України залишився без змін, юросіб - збільшився на 0,765 млрд грн (на 3,25%) - до 24,298 млрд грн, фізосіб - зменшився на 0,130 млрд грн (на 1,46%) - до 8,752 млрд грн.

Нагадаємо:

11 червня повідомлялося, що українські банки скоротили портфель ОВДП на 1,57 мільярда, а нерезиденти - збільшили на 0,76 мільярда.

14 червня НБУ дозволив іноземним компаніям брати кредити в гривні для покупки ОВДП.

16 липня Мінфін продав ОВДП на 33,3 мільярда.

Економічна правда