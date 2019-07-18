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Вибираючи пилосос для будинку, споживачі часто орієнтуються на ціну, потужність або дизайн.

Але, тільки пізнавши на власному досвіді всю суть професійного прибирання, починаєш розуміти, якого результату вам насправді хотілося весь цей час.

На ринку прибиральної техніки компанія Керхер позиціонує себе професіоналами клінінгу, і не безпідставно, адже дуже часто компанії вибирають саме їх техніку.

А ось для некомерційного користувача теж існує багато видів продуктів, один з яких ми хотіли б розглянути в цій статті, а саме - господарські пилососи Kärcher (WD).

Нові побутові господарські пилососи Kärcher (WD) використовуються для прибирання як сухого (в тому числі і великого), так і вологого сміття.

Всього в лінійці представлено п'ять пристроїв з різним рівнем потужності і комплектації.

Що ж такого особливого в цій серії?

По-перше, сила всмоктування сміття у цих приладів на 20% більше, ніж у попередніх моделей, а досягається ця різниця за рахунок декількох компонентів: енергоефективних електродвигунів, принципово нової конструкції насадок для підлоги і шлангів, аеродинамічній оптимізації апаратів і оптимального ущільнення всіх місць з'єднання .

Таким чином, пилосос збирає більше сміття за меншу кількість часу, при цьому він ще й економніше витрачає електроенергію, адже фактична потужність цієї лінійки менше, ніж у попередніх моделей.

По-друге, в моделях від WD4 і вище з'являється інноваційна технологія фільтр-касети, яка спрощує процедуру заміни фільтра, а також значно її пришвидшує.

Якщо ж ви не в захваті від процесу ручної очистки (хоч фірма і переконує нас, що тепер це максимально просто відбувається), то зверніть увагу на моделі WD 5 і WD 6 - в них взагалі досить натиснути на кнопку фільтра, і все відбудеться без вашої участі.

А також без контакту з брудом і пилом.

Ще один аргумент "за" - це багатофункціональність апарату. Керхер пропонує величезну кількість насадок, шлангів та систем фільтрації для приладів серії WD.

Ви зможете використовувати господарські пилососи Kärcher і в гаражі, і на дачі, і біля будинку, і при роботі з електроінструментами.

Переваги господарських пилососів Керхер незаперечні, та й репутація фірми говорить сама за себе. Так чому б не спростити собі життя і не довірити прибирання тим, хто в ньому насправді профі?