Кабмін призначив трьох нових членів наглядової ради Приватбанку

Кабінет міністрів затвердив у наглядову раду Приватбанку Себастіана Шьонайх-Каролата, Ольгу Томаш та Романа Сульжика.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що незалежні члени наглядової ради розпочнуть фактичне виконання повноважень з 30 липня 2019 року.

У Шьонайх-Каролата більше 30 років досвіду роботи в комерційних банках, з яких близько 20 років - на керівних посадах в Німеччині, Австрії та Польщі.

"Себастіан здобував свою експертизу у Deutsche Bank, очолював регіональні кооперативні банки в Німеччині та Польщі. Має успішний досвід трансформації бізнес-моделей банків", - йдеться у повідомленні.

У Томаш - великий досвід роботи в українських та міжнародних банках, а також в міжнародних фінансових організаціях.

"Володіє глибоким розумінням українського ринку, а також знаннями найкращих міжнародних практик з акцентом на аудит, оперативну ефективність, управління ризиками та ІТ", - зазначили у Мінфіні.

У Сульжика значний досвід роботи у фінансовій сфері в Україні, СНД та США, а також глибоке розуміння IT технологій.

"Досвід Романа включає експертизу у фінансах та інформаційних технологіях: він співзасновник стартапу, який орієнтований на впровадження передових технологій Blockchain у реальному секторі", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо:

19 червня троє іноземців, які брали участь у конкурсі на роботу у наглядовій раді Приватбанку, відмовилися вступати на посади через "неприйнятність вимог антикорупційного законодавства України щодо електронного декларування". Проте як повідомлялось, насправді причина може бути іншою.

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