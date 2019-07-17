Президент доручив відремонтувати дороги Миколаївщини та прозвітувати щодо всіх доріг України

Під час робочої поїздки до Миколаївської області президент Володимир Зеленський оглянув ділянку дороги М14 Миколаїв – Кропивницький, і доручив відремонтувати найпроблемніші дороги в цій області, а також прозвітувати про стан інших доріг у країні.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Як зазначив в. о. начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрій Максименко, для завершення ремонту цього автошляху треба ще 1,5 млрд грн.

Крім того, є потреба у ремонті дороги Н24 (автомобільний шлях національного значення, що проходить територією Кіровоградської та Миколаївської областей).

"Чи можемо ми побудувати ці дороги до кінця наступного року? Ми розмовляли вчора з Федеральним канцлером Німеччини пані Меркель, і є 150 млн євро кредитних коштів", – розповів президент.

Також під час зустрічі йшлося про проблеми зі зловживаннями під час проведення тендерів.

Як зазначив керівник апарату Антимонопольного комітету Юрій Литвин, АМКУ фіксує системні зловживання з боку як замовників, так і учасників тендерних процедур.

"Наразі у нас на розгляді перебуває 1100 процедур по Україні на загальну суму 86 млрд грн, які мають ознаки зловживань. Кожна третя процедура має ознаки зловживань. Щодо Миколаєва – це близько 20 справ, які мають ознаки зловживань", - розповів Литвин.

Він зазначив, що зокрема є питання й щодо ділянки дороги, де брали участь "Росдорстрой" та "Альтком". Ці дві компанії, за словами Литвина, "ходять парами на всі тендери". І додав, що умови тендерів прописують так, щоб вигравав "потрібний" підрядник.

"Крім того, в області було спалено білоруське підприємство, яке також планувало брати участь у тендері. Правоохоронці підозрюють конкурентів. Нині проводиться розслідування", - зазначив представник АМКУ.

Президент наголосив на неприпустимості такої ситуації та доручив вилучити недобросовісних підрядників і впорядкувати умови тендерів. Також він доручив з’ясувати, які ще дороги в Україні потребують ремонту.

"Проведіть нараду у п'ятницю щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де потрібно залучити кредитні кошти. І перерахуйте дороги, які необхідно зробити першочергово. Знайдіть рішення", – сказав президент.

І додав, що також має бути вирішена проблема з вантажоперевезеннями.

Нагадаємо:

3 липня Кабмін запропонував збільшити обсяг фінансування дорожніх робіт до 75 мільярдів грн.

5 липня Рахункова палата перевірила, як витратили майже 12 мільйонів на ремонт доріг.

17 липня Міністерство інфраструктури виступило за будівництво в Україні платних мостів та доріг за рахунок приватного підрядника.

Економічна правда