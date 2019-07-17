Азербайджанський оператор мобільного зв'язку планує купити Vodafone Ukraine - джерела

Найбільший азербайджанський оператор мобільного зв'язку Azercell може стати сестринською компанією українського Vodafone Ukraine (ВФ Україна).

Про це з посиланням на три незалежні джерела, які знають про переговори, повідомляє ЛІГА.net.

Наразі співрозмовники редакції озвучують наступну інформацію: due diligence (перевірка активів - ред.) ВФ Україна завершений, зроблений binding offer (забов’язувальна пропозиція).

"Я чув, e серпні тут повинен бути новий топ-менеджер, і покупець - так, вони (Azercell - ред.). Але в ВФ все спокійно, наскільки я знаю, і ніхто валізи yt пакує", - розповідає ще один співрозмовник, близький до турецького телеком-холдингу Turkcell.

Прес-секретар ВФ Україна Вікторія Павловська 16 липня сказала, що в компанії не коментують це питання.

Джерелами також не відома сума, яку запропонували азербайджанці за ВФ Україна. Один із них чув цифру 700 млн дол. "За нинішнім курсом це 18,2 млрд грн. Якщо врахувати, що OIBDA української компанії в минулому році становила 6,9 млрд грн, то її можуть купити з мультиплікатором 2,6 по OIBDA", - зазначається у повідомленні.

Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 млн ​​абонентів. Чистий прибуток компанії у 2018 році становив 1,8 млрд грн, дохід - 12,8 млрд грн. Компанія входить у групу МТС (через дві проміжні юрособи - люксембурзьку Allegretto Holding S.a.r.l. і нідерландську Preludium B.V.), в якій мажоритарним акціонером є бізнесмен Володимир Євтушенко.

Azercell Telecom заснованийу 1996 році. З абонентською базою понад 4,5 млн оператор лідирує на ринку мобільного зв'язку Азербайджану з часткою 49%. Чистий прибуток Azercell за підсумками минулого року становив близько 100 млн манатів (приблизно 58,7 млн ​​дол), дохід 421 млн манатів (приблизно 247 млн ​​дол).

Azercell називають найбільшим платником податків Азербайджану нафтового сектора. У минулому 51,3% акцій компанії Azertel, єдиного акціонера Azercell, належали холдингу Fintur, яким володіють Telia і Turkcell. У березні 2018 року Fintur продав азербайджанській держкомпанії Azintelecom свою частку за 222 млн євро.

Нагадаємо, в кінці травня 2019 року стало відомо про покупку компанією Vodafone ахметівського оператора фіксованого зв'язку Vega.