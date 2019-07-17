Мінінфраструктури закликало авіакомпанії надавати послуги українською мовою

Міністр інфраструктури Володимир Омелян звернувся до українських авіакомпаній із проханням надавати послуги з перевезення пасажирів державною мовою, а за потреби дублювати їх англійською.

Про це Омелян написав на своїй сторінці у Facebook.

"На виконання Закону про забезпечення функціонування української мови як державної, звернувся до українських авіакомпаній з проханням неухильно дотримуватися українського законодавства у внутрішньому та міжнародному пасажирському сполученні", - написав міністр.

Він підкреслив, що лише у випадку міжнародного транспортного сполучення оголошення можуть дублюватися офіційною мовою країни, сполучення з якою здійснює відповідний транспортний засіб.

Він також нагадав, що авіаційне сполучення з Росією припинене у 2015.

"Відповідні доручення були також надані державним органам і підприємствам у сфері відповідальності Міністерства інфраструктури", - написав Омелян.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури заявив про швидке зростання української авіаційної галузі, та підкреслив, що наступним великим завданням у галузі інфраструктури є реформування "Укрзалізниці".

Економічна правда