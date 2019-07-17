Всі розділи
Укр / Рус

Мінінфраструктури закликало авіакомпанії надавати послуги українською мовою

Середа, 17 липня 2019, 11:19
 

Міністр інфраструктури Володимир Омелян звернувся до українських авіакомпаній із проханням надавати послуги з перевезення пасажирів державною мовою, а за потреби дублювати їх англійською.

Про це Омелян написав на своїй сторінці у Facebook.

"На виконання Закону про забезпечення функціонування української мови як державної, звернувся до українських авіакомпаній з проханням неухильно дотримуватися українського законодавства у внутрішньому та міжнародному пасажирському сполученні", - написав міністр.

Він підкреслив, що лише у випадку міжнародного транспортного сполучення оголошення можуть дублюватися офіційною мовою країни, сполучення з якою здійснює відповідний транспортний засіб.

 

Він також нагадав, що авіаційне сполучення з Росією припинене у 2015.

"Відповідні доручення були також надані державним органам і підприємствам у сфері відповідальності Міністерства інфраструктури", - написав Омелян.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури заявив про швидке зростання української авіаційної галузі, та підкреслив, що наступним великим завданням у галузі інфраструктури є реформування "Укрзалізниці".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа Омелян Мінінфраструктури

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ryanair побоюється наслідків затримок із постачанням Boeing 737 MAX 16 липня 2019, 12:10
Wizz Air скасував частину рейсів з Києва через затримки з поставками літаків 15 липня 2019, 16:56
Аеропорт "Черкаси" почав підготовку до сертифікації під Airbus і Boeing 15 липня 2019, 16:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!