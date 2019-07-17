Голова МВФ подала у відставку
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що подала у відставку.
Про це йдеться в її заяві, опублікованому на сайті Фонду.
"Я зустрілася з Виконавчою радою та підтвердила свою відставку з поста директора-розпорядника МВФ 12 вересня 2019 року. Тепер, коли мою кандидатуру висунули на посаду голови Європейського Центробанку, та це забере багато часу я прийняла це рішення в інтересах Фонду", - заявила Лагард.
Очільниця МВФ додала, що не буду виконувати обов'язки по роботі аж до самого відходу з Фонду.
Нагадаємо:
3 липня директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард була номінована на посаду президента Європейського центрального банку.
Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус, нагадав, що МВФ обіцяв приїхати в Україну після парламентських виборів.
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