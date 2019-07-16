Скільки коштує обставити житло технікою

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Купівля житла — півсправи, його ще треба облаштувати. У компанії MOYO підрахували, у скільки обійдеться закупівля комплекту нової побутової техніки та електроніки. Так, мінімальний бюджет становитиме 1 тис дол, тоді як облаштування в люкс-варіанті потягне майже на 30 тис дол.

Експерти MOYO склали чотири набори побутової техніки та електроніки:

бюджетний — найдоступніші повнофункціональні і повнорозмірні моделі;

середній — ідеальне співвідношення ціни і можливостей;

преміум — техніка та електроніка з розширеними можливостями;

люкс — найдорожчі і найпросунітіші моделі, що офіційно продаються в Україні.

У бюджетному варіанті вартість мінімального комплекту техніки, необхідного для комфортного життя, склала 25 743 грн. За ці гроші можна придбати: холодильник, газову плиту, витяжку, мікрохвильовку, електрочайник, пральну машину, пилосос, праску та 32-дюймовий телевізор.

Середній комплект обійдеться вже в 93 778 грн. У цьому варіанті замість газової плити включені варильна поверхня та духова шафа, а також миючий пилосос. Крім того, ціна включає в себе додаткову техніку у вигляді: кондиціонера, музичного центру, посудомийної машини, мультиварки та електрогриля.

Преміальний набір коштуватиме 331 841 грн. У цю ціну входять вже два кондиціонера, додатковий робот-пилосос, три телевізори і блендер. Тим, хто вважає за краще найдорожче з доступного на ринку, облаштування житла обійдеться в 775 704 грн. У цю ціну включена додаткова акустична система і третій кондиціонер.

Про компанію:

MOYO — мережа роздрібних магазинів техніки та електроніки. Перший магазин MOYO почав роботу в 2009 році, а сьогодні мережа налічує вже 45 торгових точок, розташованих в 26 містах по всій Україні. У магазинах MOYO і на сайті moyo.ua покупцеві пропонується широкий асортимент техніки та електроніки, велика і дрібна побутова техніка, дитячі товари, електротранспорт та багато іншого. MOYO - одна з небагатьох мереж, яка торгує виключно офіційною технікою з повним дотриманням українського законодавства, а також пропонує покупцям унікальний сервіс та послуги.

MOYO. Надійно. офіційно