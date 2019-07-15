Футбольний бізнес зростає швидше, ніж європейська економіка - звіт

Третій рік поспіль вартість 32 найбільш видатних клубів Європи зростає на 9%, водночас індекс STOXX Europe 50 Index показує зниження вартості компаній з різних секторів на основних європейських фондових біржах на -13%.

Про це свідчать результати дослідження "Оцінка вартості футбольних клубів: європейська еліта-2019", яке провела група футбольного бенчмаркингу KPMG (KPMG’s Football Benchmark).

Зазначається, що аналізувалась остання опублікована фінансова звітність 38 європейських футбольних клубів.

У звіті не враховуються бізнесові та спортивні результати, досягнуті кожним з клубів у футбольному сезоні 2018/19 років.

Звіт враховує п’ять показників, які характеризують футбольний клуб: прибутковість, популярність, спортивний потенціал, права трансляції та наявність власного стадіону.

"Реал Мадрид" і "Манчестер Юнайтед" є єдиними клубами, чия вартість перевищила позначку у 3 млрд євро. Топ-8 клубів, до яких нещодавно приєдналися "Челсі" та "Ліверпуль", можуть похвалитися вартістю, що перевищує 2 млрд євро", - свідчать результати дослідження.

Також підкреслюється, що два фіналісти Ліги чемпіонів - "Ліверпуль" та "Тоттенхем" - продемонстрували видатні фінансові результати у минулому сезоні.

"Ліверпуль" за річними темпами росту вартості клубу (33%) поступається у рейтингу тільки міланському "Інтеру" (41%), на третьому місці розташувався "Тоттенхем" (31%).

"Перетворення найбільших клубів у компанії сектору медіа та розваг, що супроводжується глобальним поширенням бренду, також допомагає генерувати більш стабільні та передбачувані грошові потоки, а отже, забезпечує кращі гарантії інвесторам і фінансовим установам.

Не дивно, що такий видатний ріст підігріває дебати стосовно трансформації структури європейських клубних змагань. Але зацікавлені сторони при цьому не обов’язково мають такі ж самі інтереси і скоріше займають суперечливі позиції, що потенційно робить прийняття рішень у майбутньому ще більш складним", - заявив Андреа Сарторі, голова Глобальної спортивної практики KPMG та автор серії звітів щодо оцінки вартості футбольних клубів.

27 із 32 клубів у рейтингу - представники топ-5 (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція).

При цьому, англійська Прем’єр-ліга домінує у списку - вона представлена дев’ятьма клубами, на які припадає 43% загальної сукупної вартості.

Італія та Іспанія представлені шістьма клубами кожна. Але через видатні результати "Реала" та "Барселони" сукупна вартість шести клубів Ліги майже вдвічі вище за сукупну вартість шести італійських клубів.

"З урахуванням еволюції Топ-32 за 3 роки, найбільш високі загальні темпи зростання вартості (+150%) продемонстрував "Олімпік Ліон", за яким розташувався "Тоттенхем Хотспур" (+110%).

З іншого боку, "Барселона" є єдиним клубом, що входить до поточного рейтингу, вартість якого зменшилася (-3%) за минулі три роки, що аналізувалися", - пишуть автори дослідження.