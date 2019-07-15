Експрес до "Борисполя" перевіз уже півмільйона пасажирів
Kyiv Boryspil Express, що курсує між Києвом та Міжнародним аеропортом "Бориспіль", перевіз уже 500 тисяч пасажирів.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
"Динаміка популярності експресу суттєво збільшилася в сезон літніх відпусток.
Якщо в грудні минулого року - на старті проекту - експрес перевозив близько 1600 пасажирів за добу, то в липні ця цифра сягнула 3100. У планах Укрзалізниці - подальший розвиток експресу, зокрема, відкриття зупинки на станції Видубичі та збільшення рухомого складу на маршруті", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Kyiv Boryspil Express почав роботу 30 листопада 2018 року.
31 травня голова правління "Укрзалізниці" Кравцов повідомив, що на Видубичах почали будувати платформу для зупинки Kyiv Boryspil Express.
Про плани з'єднати Kyiv Boryspil Express із метро повідомлялося ще в грудні 2018 року
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявив, що платформа на Видубичах для зупинки Kyiv Boryspil Expess буде завдовжки 209 метрів.
Економічна правда
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