Експрес до "Борисполя" перевіз уже півмільйона пасажирів

Kyiv Boryspil Express, що курсує між Києвом та Міжнародним аеропортом "Бориспіль", перевіз уже 500 тисяч пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Динаміка популярності експресу суттєво збільшилася в сезон літніх відпусток.

Якщо в грудні минулого року - на старті проекту - експрес перевозив близько 1600 пасажирів за добу, то в липні ця цифра сягнула 3100. У планах Укрзалізниці - подальший розвиток експресу, зокрема, відкриття зупинки на станції Видубичі та збільшення рухомого складу на маршруті", - йдеться у повідомленні.

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