Регулятор оштрафував "Укренерго" на 1,7 мільйона

НКРЕКП оштрафувала НЕК "Укренерго" на 1,7 мільйона гривень за порушення умов та правил здійснення діяльності з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

Відповідне рішення Нацкомісія, що здійснює регулюваня у сфері енергетики та комунальних послуг, ухвалила 12 липня за підсумками проведеної 26 червня перевірки, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з обгрунтуванням до проекту рішення, в поданому в НКРЕКП доопрацьованому звіті про оцінку відповідності генеруючих потужностей "Укренерго" лише частково врахував зауваження регулятора, про що НЕК була проінформована, але станом на 26 липня не подало нову версію документа з урахуванням всіх побажань комісії.

Крім цього, перевірка встановила відсутність низки щотижневих звітів з боку "Укренерго" та відсутність надання в зазначені терміни акту прийому-передачі виконаних робіт з налаштування стандартних програмних продуктів відповідно до вимог нормативно-правових актів та акту введення в промислову експлуатацію Market management system.

Ще одним виявленим порушенням є відсутність у НКРЕКП стано на 26 червня запиту "Укренерго" на сертифікацію оператора системи передачі.

Відповідно до рішення Нацкомісії, "Укренерго" зобов'язане до 15 липня подати належним чином завірену копію акта введення в експлуатацію версії 1.0 інформаційної системи ММS і до 25 жовтня - версії 2.0, до 1 серпня - надати комісії доопрацьований з урахуванням її зауважень звіт про оцінку відповідності генеруючих потужностей.

Також, починаючи з 15 липня, "Укренерго" зобов'язане забезпечити надання НКРЕКП щотижневого звіту щодо впровадження ММS та щомісячного звіту про виконання заходів з реорганізації оператора системи передачі і щодо сертифікації.