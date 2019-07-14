У понеділок відбудеться друга дискусія на тему "Ринок землі в Україні"

У понеділок, 15 липня, відбудеться друга панельна дискусія на тему "Ринок землі в Україні: хто має отримати право купувати землю, та якими мають бути обмеження по концентрації земель?".

Організатором заходу виступає Громадська коаліція за скасування земельного мораторію.

Подія пройде у конференц-холі INVERIA, зал Open Space, вул. Володимирська, 49А.

Напередодні обрання нового парламенту, який може стати найбільш про-ринковим в питанні створення в Україні умов для вільного обігу земель сільгосппризначення, Громадська коаліція за скасування земельного мораторію проводить фахові дискусії щодо того, якими мають бути оптимальні умови функціонування ринку землі.

Мета обговорень – допомогти досягти спільного розуміння, який саме формат майбутнього ринку принесе найбільшу користь як економіці України в цілому, так і всім верствам громадян.

Під час першої панельної дискусії, що відбулась 3 липня, учасниками було розглянуто питання, чи варто на першому етапі запровадження ринку землі виставляти на продаж тільки державні землі.

Предметом обговорення другої панельної дискусії буде два надважливих для функціонування ринку питання:

- Хто саме має отримати право купувати землю сг призначення в Україні? Лише фізичні особи? Фізичні та юридичні особи? Іноземці?

- Якими мають бути обмеження по концентрації земель - тобто по продажу землі "в одні руки"?

До складу Громадської коаліції на скасування земельного мораторію входить 52 організації, які представляють аграрний бізнес, фермерські господарства, фінансовий сектор, правозахисні, антикорупційні, громадські організації, незалежні аналітичні центри, ЗМІ тощо, які підписали Меморандум про основні принципи коаліції. Їх кількість постійно зростає.

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