Facebook оштрафують на 5 мільярдів доларів – ЗМІ

Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів (FTC) схвалила штраф для компанії Facebook у розмірі 5 млрд доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Йдеться про події 2018 року, коли стало відомо, що Cambridge Analytica отримала доступ до особистих даних 87 млн користувачів соцмережі без їхнього відома.

Видання зазначає, що якщо інформація підтвердиться, це буде рекордний штраф, який Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів коли-небудь накладала на технологічні компанії. У Facebook та Федеральній торговій комісії від коментарів відмовилися.

Зазначимо, що Facebook вже заплатив 644 млн доларів штрафу на вимогу уряду Великої Британії за той же скандал з компанією Cambridge Analytica.

Нагадаємо:

Регулятор з питань конфіденційності даних в Італії оштрафував Facebook на мільйон євро за порушення, пов'язані зі скандалом довкола Cambridge Analytica.