"Укрзалізниця" планує ввести страхування вантажів від розкрадання

АТ "Укрзалізниця" планує створити додаткові механізми для захисту вантажів від розкрадання та оперативного відшкодування втрат.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У Європейській бізнес асоціації презентували разом з компанією Colonnade концепцію страхування вантажів", - розповів директор з розвитку бізнесу "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев.

За його словами, пропозиції УЗ спрямовані на підвищення клієнтоорієнтованості компанії та покращення бізнесу всіх учасників ринку.

"Одна зі страхових компаній запропонувала концепцію страхування вантажів. Укрзалізниця відкрита до дискусій, пропозицій та зауважень із цього питання.

Наступним етапом, після отримання пропозицій та консолідованої позиції ЕВА, розпочнемо спільний збір статистичних даних та формування вартості пропонованого продукту", - додав він.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" планує встановити частину фітингових платформ на пасажирські візки, для того, щоб включати їх до складу пасажирських поїздів за прикладом вагонів-автомобілевозів.

Економічна правда