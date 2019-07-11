Франція запровадила спеціальний податок для технологічних гігантів

Французький парламент затвердив новий податок з доходів технологічних гігантів, таких як Google і Facebook.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За новим законодавством, компанії зобов'язані будуть платити 3% з доходів, отриманих на території країни.

Податком обкладатиметься будь-яка технологічна компанія з доходом понад 750 млн євро, з яких не менше 25 млн євро генеруються у Франції.

Франція стверджує, що ці фірми в даний час використовують глобальні податкові лазівки. Технічні гіганти можуть розмістити свою штаб-квартиру в країнах з низькими податками, де вони декларують більшу частину свого прибутку, тим самим зводячи до мінімуму свої податкові виплати.

Новий податок буде застосовуватися ретроспективно з початку 2019 року, і очікується, що в цьому році він принесе французькій скарбниці близько 200 млн євро, потім ще 650 млн євро в 2020 році.

Передбачається, що під новий податок потраплять близько 30 великих компаній, включаючи Google, Amazon, Facebook і Apple, а також Meetic, Airbnb, Instagram і French Criteo.

Європейська правда