Трамп доручив підготувати девальвацію долара — ЗМІ

Президента США Дональда Трампа турбує, що зміцнення долара становить загрозу для його економічного порядку, і він просив помічників обміркувати способи ослаблення американської валюти.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

Трамп задавав питання про долар минулого тижня в ході співбесід з Джуді Шелтон і Крістофером Уоллером, яких запропонував на посади в раду керуючих Федеральної резервної системи, повідомили джерела.

Він поскаржився, що сильна валюта може охолодити економічний бум, який, за його розрахунками, повинен забезпечити йому другий президентський термін.

Головний економічний радник президента Ларрі Кадлоу і міністр фінансів Стівен Мнучін виступають проти будь-яких інтервенцій США з ослаблення долара, повідомили джерела.

Уоллер, виконавчий віце-президент Федерального резервного банку Сент-Луїса, сказав Трампу, що члени центробанку не враховують вартість долара при ухваленні рішення по ставках.

Кадлоу, який брав участь у зустрічі в Овальному кабінеті, нагадав президенту, що за моніторинг стану долара відповідає Міністерство фінансів.

Прес-служба Білого дому не відповіла на прохання про коментарі, а представник Мінфіну від коментарів відмовився.

У Трампа обмежений вибір способів ослабити долар, пише видання. Він міг би домогтися міжнародного пакту з іншими великими економіками, щоб послабити валюту спільними зусиллями, але, як сказав високопоставлений чиновник Білого дому, така угода не планується.

Як інший варіант Мнучін міг би зажадати втручання ФРС, яке здійснив би Федеральний резервний банк Нью-Йорка, використовуючи кошти стабілізаційного фонду Мінфіну і власні доларові активи ФРС.