Економіці Туреччини напророчили долю Венесуели

Президент Реджеп Тайіп Ердоган ризикує підштовхнути економіку Туреччини до колапсу, схожому на ті, що спостерігалися в Латинській Америці при популістських режимах.

Про це йдеться в прогнозі Ashmore Group, передає Bloomberg.

"Відрізняючись більшою диверсифікацією економіки, ніж залежна від нафти Венесуела, Туреччина зараз проте йде по дуже схожому шляху помилок в економічній політиці, які можуть привести до краху", - говорить компанія, що спеціалізується на ринках, що розвиваються, і управляє активами на 85 мільярдів доларів.

Контроль над капіталом, націоналізація та інші заходи, покликані перешкодити приватному сектору захистити свою власність в умовах погіршення макроекономічної ситуації, є "логічними" наступними кроками, які вживатиме Туреччина, написав електронною поштою головний аналітик Ashmore Ян Ден.

Його коментарі були зроблені після того, як Ердоган розбурхав ринки, відправивши у відставку голову центробанку Мурата Четінкаю.

"Проблема в тому, що поворот назад до гарної економічної політики спочатку має дуже високі політичні витрати. Чим довше він відкладає це, тим вища ціна, ось чому політики, які йдуть неортодоксальним шляхом, рідко змінюють тактику і майже завжди це закінчується кризою", - сказав Ден.

Турецькі чиновники неодноразово заперечували будь-які плани введення контролю над капіталом і говорили, що будуть дотримуватися принципів вільного ринку.