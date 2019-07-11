Фонд гарантування завершив ліквідацію "ІнтерКредитБанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершує виплати вкладникам ПАТ "ІнтерКредитБанк" у зв'язку з завершенням його ліквідації.

Про це повідомляє прес-служба Фонду на своєму сайті.

Зазначається, що 10 липня подано документи державному реєстратору для реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі.

"Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи. Таким чином, виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" завершено", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав ліквідацію "ІнтерКредитБанку" ще 2015 році.

Як повідомлялося, у червні-2019 Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію банку "Київ".

У травні-2019 Фонд завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "Реал Банку".

Економічна правда