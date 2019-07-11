Укргазбанк визнали кращим зі сталого фінансування Нової Європи

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Державний "Укргазбанк" став першим українським банком, що отримав відзнаку європейського фінансового видання "Euromoney".

Зокрема, банк переміг у авторитетному рейтингу "Award for excellence 2019" в номінації "Кращий банк зі сталого фінансування у Центральній та Східній Європі у 2019 році".

Про це йдеться на сайті видання.

Церемонія нагородження відбулася 10 липня в Лондоні, де був присутній голова правління банку Кирило Шевченко.

Так, експерти рейтингу відзначили стратегічну орієнтацію банку на "зелене" фінансування та визнали його лідером у підтримці екологічно-чистих проектів в Україні.

Як відомо, у 2018 році "Укргазбанк" успішно реалізував половину усіх проектів з відновлюваної енергетики в Україні.

Наразі такі проекти у банківському портфелі складають понад 30% кредитів. Завдяки реалізованим банком "зеленим" проектам вдалося скоротити 1,2 млн тонн викидів парникових газів на рік, а це еквівалентно вилученню з українських доріг більш ніж півмільйона автомобілів.

"Euromoney" – це відоме європейське фінансове видання.

Лише за останній рік у ньому були опубліковані інтерв’ю з майже із сотнею очільників банків та міністрів фінансів з усього світу.

Тож відзнака "Euromoney" – авторитетна нагорода у банківській сфері, отримати яку прагнуть понад півтори тисячі банків з усього світу.