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ЄС може виділити Україні 25 мільйонів євро на цифрову економіку

Четвер, 11 липня 2019, 11:37

У Європейській Комісії готують міжнародний проект допомоги Україні розміром 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного уряду.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на зустрічі представників комісії з радником президента України Михайлом Федоровим у середу в Києві.

За інформацією пресслужби, представники Єврокомісії повідомили про підготовку міжнародного проекту допомоги Україні обсягом 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного урядування, а також надали свої рекомендації до концепції "Держава у смартфоні".

У Європейській Комісії готують міжнародний проект допомоги Україні розміром 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного уряду.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на зустрічі представників комісії з радником президента України Михайлом Федоровим у середу в Києві.

За інформацією пресслужби, представники Єврокомісії повідомили про підготовку міжнародного проекту допомоги Україні обсягом 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного урядування, а також надали свої рекомендації до концепції "Держава у смартфоні".

Європейська правда

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ЄС інвестиції економіка

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