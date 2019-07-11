Японський зонд повторно сів на астероїд

Автоматичний зонд Hayabusa-2 вдруге успішно здійснив посадку на астероїд Рюгу для того, щоб за кілька секунд взяти зразки порід.

Про це повідомило Японське агентство аерокосмічних досліджень, яке вело трансляцію з відділу місії, повідомляє "Ліга".

Місце посадки було за 20 м від рукотворного кратера, який "Хаябуса-2" створив раніше.

Зниження апарату почалося за добу, після чого за півкілометра від поверхні він перейшов в повністю автоматичний режим і скорочував останні метри всього за 10 см/с.

З огляду на те, що поверхня всіяна камінням і валунами, операція була складною: зонду потрібно було потрапити на майданчик із радіусом 7 м. Для коригування поруч із майданчиком було скинуто світловий маркер.

Перед посадкою зонд вистрілив в астероїд "кулею", після чого за допомогою пилососа взяв проби здійнятого пилу та фрагменти ґрунту. І полетів.

Зараз "Сокіл-2" вже злетів і повертається на орбіту на висоті 20 км.

Нагадаємо:

У лютому 2019 року японський міжпланетний зонд "Хаябуса-2" вперше успішно сів на поверхню астероїда Рюгу.

Нayabusa-2 запустили 3 грудня 2014 року. Місія – доставка на Землю гранту з астероїда класу C (темні вуглецеві об'єкти, найбільш поширений клас астероїдів), який перебуває між Землею і Марсом.

Діаметр типового навколоземного аполлону Рюгу – близько 920 м, що майже вдвічі більше, ніж у астероїда Ітокава, частинки ґрунту з якого доставив на Землю попередній апарат "Хаябуса". Зараз до нього близько 280 млн км.

Габарити зонда – як великий холодильник, вага – приблизно 600 кг.

Зонд у листопаді-грудні відправиться у зворотний шлях: він повинен повернутися в кінці 2020 року.

Вартість місії – близько 270 мільйонів доларів.

Українська правда