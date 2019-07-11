Австрія аналізує можливі наслідки екстрадиції Фірташа

Міністерство закордонних справ Австрії вивчає питання видачі США українського мільярдера Дмитра Фірташа, зокрема, аналізує, чи відповідає екстрадиція олігарха національним інтересам.

Про це повідомляє DW з посиланням на Міністерство юстиції Австрії.

Зазначається, що питання екстрадиції Фірташа наразі перебуває в МЗС, яке сформує Мін'юсту свою офіційну позицію.

"Відповідно до австрійського законодавства, міністр юстиції має ухвалювати рішення "з урахуванням інтересів та міжнародних зобов'язань Республіки Австрія". Саме з цієї точки зору питання екстрадиції має оцінити МЗС", - йдеться у повідомленні.

Водночас в австрійському МЗС не відповіли на запит DW про часові рамки розгляду питання і про те, чи проводяться з цього приводу консультації зі Сполученими Штатами.

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Також про олігарха читайте в публікації ЕП: "50 років і конфіскація. Що загрожує Фірташу у разі екстрадиції до США"

"Хто є пан Фірташ?"

Нагадаємо:

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Суд Австрії вирішив не задовольняти апеляцію адвокатів олігарха. Тепер рішення має затвердити міністр юстиції Австрії своїм підписом, а після того можна проводити екстрадицію.

Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і з тих пір він оскаржував свою екстрадицію в США.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив Мін'юсту США і не віддав олігарха.

Пізніше Фірташ направив до Конституційного суду Австрії подання з вимогою визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Штатами, але суд відмовив у розгляді скарги.

Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною.

Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єром Юлією Тимошенко.

Українська правда