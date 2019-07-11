Відбулася конференція про фінанси для зовнішньої торгівлі FinCamp Odessa’2019

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5 липня 2019 року в Одесі відбулася перша в Україні конференція, присвячена фінансовим стратегіям для учасників зовнішньої торгівлі – FinCamp Odessa’2019 "Фінанси для зовнішньоекономічної діяльності: Відкриваємо вікно можливостей". Організаторами заходу виступили компанія Faservice і банк "Південний" за підтримки PWC, СOSA, ACCA і Top Lead.

Форум об’єднав близько 150 представників бізнесу – для обговорення сучасних макроекономічних трендів, фінансових і нефінансових ризиків, а також пошуку шляхів виходу на міжнародні ринки та розвитку вітчизняного імпорту та експорту.

"Високі ставки за кредитами та небажання транснаціональних компаній фінансувати бізнес в Україні – це головні виклики, з якими стикаються учасники зовнішньої торгівлі в Україні, особливо початківці, – відзначив директор департаменту корпоративного бізнесу банку "Південний" Олександр Матюшенко. – Організовуючи подібні заходи, ми прагнемо дати уявлення про всі доступні фінансові рішення, їхні переваги та ризики. Ми бачимо, що комплексна експертна підтримка є чим далі затребуваною, особливо в сегменті середнього та невеликого корпоративного бізнесу з великими амбіціями та класним продуктом, але з браком знань та досвіду роботи на зовнішніх ринках".

Як відзначили учасники конференції, родзинкою заходу стала кейс-сесія власників бізнесу, протягом якої вони розповіли чимало надихаючих прикладів виходу на міжнародні ринки – як підприємці розпочинали і розвивали бізнес, долали кризи, приймали виклики і знаходили можливості для розвитку в Україні та поза її межами.

У кейс-сесії власників бізнесу, з якої розпочався форум, виступали президент KTD Group (Saturn) Олександра Громико, співвласник та керуючий директор "Айсберг ЛТД" Дарина Антоненко, засновник та генеральний директор компанії Top Lead Станіслав Шум.

Про актуальні інструменти для фінансування імпортно-експортних операцій, управління валютними ризиками та інвестування у цінні папери розповіли директор департаменту корпоративного бізнесу банку "Південний" Олександр Матюшенко, валютний трейдер компанії "Кернел" Олександр Петриченко та директор департаменту комплаєнса банку "Південний" Володимир Гавлицький.

Друга сесія форуму була присвячена ролі фінансового департаменту і стратегіям планування виходу на міжнародні ринки. З ними делегатів ознайомили Ігор Снітівкер, директор зі стратегічного розвитку "Кайдзен Інститут" Україна, а також переможці рейтингу топ-10 найкращих фінансових директорів Юрій Тарасенко (CFО корпорації "Богдан") та Юрій Пінчук (FP&A, Private Equity).

На заключній сесії форуму йшлося про нефінансові ризики та ключові фактори фінансових втрат. Вона розпочалася із майстер-класу з трансферного ціноутворення від менеджера практики PWC Україна Анни Ніколайко. Про безпеку імпортно-експортних операцій розповіли керуючий директор COSA Павло Верхняцький та комерційний директор Запорізького заводу феросплавів Олена Бай.

Фінансування міжнародної торгівлі та валютні операції – одна із найпотужніших компетенцій банку "Південний", який працює на ринку понад 25 років та є одним із лідерів у сегменті корпоративного банкінгу. Обсяг купівлі-продажу валюти клієнтами банку в 2018 році сягнув 4,3 млрд дол. США (+23 % у порівнянні з 2017 роком). За даним показником "Південний" входить у десятку найбільших гравців у банківській системі.