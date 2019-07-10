Пасажирам в ЄС відмовили у праві на подвійне відшкодування вартості авіаквитка

Пасажири, які мають право вимагати в організатора пакетного туру відшкодування вартості авіаквитків, не можуть вимагати відшкодування від авіаперевізника.

Як повідомляє "Європейська правда", таке рішення 10 липня ухвалив Суд ЄС у Люксембурзі.

Рішення Суду ЄС стосувалося позову трьох пасажирів, які 19 березня 2015 року забронювали зворотні рейси між Ельде (Нідерланди) і Корфу (Греція) через туристичне агентство Hellas Travel у Нідерландах.

Ці рейси були частиною туристичного пакету Hellas Travel. Польоти повинна була виконувати грецька авіакомпанія Aegean Airlines.

Однак за кілька днів до узгодженої дати вильоту Hellas Travel поінформувала трьох мандрівників, що їх рейс скасовано. Aegean Airlines вирішила припинити польоти на Корфу та назад, оскільки не було можливості отримати ціну, раніше узгоджену з Hellas Travel.

3 серпня 2016 року Hellas Travel була оголошена неспроможною і не відшкодувала пасажирам вартість їх авіаквитків.

Вони подали до окружного суду на півночі Нідерландів, який зобов'язав Aegean Airlines виплатити їм компенсацію. Водночас суд не виніс рішення щодо їхньої заяви про відшкодування вартості авіаквитків.

Своїм рішенням у середу Суд ЄС вказав, що саме існування права на відшкодування є достатнім для того, аби виключити можливість для пасажира, рейс якого є частиною пакетного туру, мати можливість вимагати відшкодування вартості квитка від авіаперевізника.

Суд постановив, що існування сукупного права на відшкодування могло б призвести до невиправданої надмірної компенсації пасажирам на шкоду авіаперевізнику. Це правило діє і тоді, коли організатор туру не в змозі відшкодувати вартість квитка, і не вжив жодних заходів для гарантії такого відшкодування.

Європейська правда