Boeing втрачає лідерство за кількістю поставок літаків

Європейський авіакосмічний концерн Airbus SA за підсумками поточного року може обійти американського конкурента Boeing Сo. за кількістю поставок літаків.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Як зазначає видання, Boeing третій місяць поспіль після двох авіакатастроф не повідомляє про нові замовлення.

Як випливає зі звіту самої компанії, поставки Boeing 737 скоротилися в другому кварталі 2019 року більш ніж удвічі в порівнянні з першим кварталом.

При цьому, поставки Airbusза першу половину 2019 року зросли майже на третину (на 28%).

Компанія поставила 389 літаків у порівнянні з 303 літаками за аналогічним періодом роком раніше і може поставити рекордну кількість лайнерів за підсумками всього 2019 року.

Тим часом Boeing за перші шість місяців поточного року скоротив поставки на 37% - до 239 літаків, тоді як роком раніше цей показник становив 378 літаків, повідомляли в компанії.

Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс у Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у море Яванця. Тоді загинули 189 осіб.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

13 березня Україна приєдналася до заборони.

18 червня Boeing не отримав жодного замовлення у перший день авіасалону у Франції.

27 червня у літака Boeing 737 MAX знайшли нову критичну проблему.