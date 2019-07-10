ЄБРР надав 15 мільйонів євро кредиту "Фармаку"

Європейський банк реконструкції та розвитку надав фармацевтичній компанії "Фармак" кредит на 15 мільйонів євро на п'ятирічний термін.

Про це повідомив прес-секретар ЄБРР Антон Усов.

Зазначається, що інвестицію спрямують на розширення діяльності в сфері досліджень і розробки.

"Розширення діяльності в сфері досліджень і розробок, а також виробничих потужностей дозволить АТ "Фармак" розробляти і виробляти нові власні формули ліків і виконувати відповідні стандарти ЄС, завдяки чому компанія зможе краще конкурувати на міжнародних ринках і збільшувати свій експорт.

Кредит супроводжується грантом програми ЄБРР FINTECC у розмірі 30,6 тисяч євро на оплату енергетичного аудиту виробничих потужностей компанії", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

ПАТ "Фармак" входить до трійки лідерів фармацевтичної галузі України, експортує продукцію до 20 країн світу.

За підсумками 2017 року "Фармак" збільшив обсяги продажу на роздрібному фармацевтичному ринку країни на 21% у грошовому вимірі. Його чистий прибуток зріс на 29,9% - до 839,09 млн грн.

Бенефіціаром компанії є голова наглядової ради Філя Жебровська, яка володіє 80% акцій компанії.

Економічна правда