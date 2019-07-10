Всі розділи
Укр / Рус

ЄБРР надав 15 мільйонів євро кредиту "Фармаку"

Середа, 10 липня 2019, 11:56

Європейський банк реконструкції та розвитку надав фармацевтичній компанії "Фармак" кредит на 15 мільйонів євро на п'ятирічний термін.

Про це повідомив прес-секретар ЄБРР Антон Усов.

Зазначається, що інвестицію спрямують на розширення діяльності в сфері досліджень і розробки.

"Розширення діяльності в сфері досліджень і розробок, а також виробничих потужностей дозволить АТ "Фармак" розробляти і виробляти нові власні формули ліків і виконувати відповідні стандарти ЄС, завдяки чому компанія зможе краще конкурувати на міжнародних ринках і збільшувати свій експорт.

Кредит супроводжується грантом програми ЄБРР FINTECC у розмірі 30,6 тисяч євро на оплату енергетичного аудиту виробничих потужностей компанії", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

ПАТ "Фармак" входить до трійки лідерів фармацевтичної галузі України, експортує продукцію до 20 країн світу.

За підсумками 2017 року "Фармак" збільшив обсяги продажу на роздрібному фармацевтичному ринку країни на 21% у грошовому вимірі. Його чистий прибуток зріс на 29,9% - до 839,09 млн грн.

Бенефіціаром компанії є голова наглядової ради Філя Жебровська, яка володіє 80% акцій компанії.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ЄБРР фармринок

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна модернізує електромережі за 149 мільйонів євро від ЄБРР 27 червня 2019, 13:26
ЄБРР може виділити "Нафтогазу" 60 мільйонів євро кредиту на закупівлю газу 25 червня 2019, 17:57
Нові вагони у київському метро можуть з'явитися до кінця 2020 року 20 червня 2019, 16:36
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!