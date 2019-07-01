У Зеленського закликали знизити ціну на дизпальне

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус попросив учасників ринку нафтопродуктів відреагувати на зміну цінової кон’юнктури на дизпальне.

Про це Герус написав на своїй сторінці у Facebook.

"В жодному разі немає бажання здійснювати ручне регулювання цін. Але держава має моніторити ринки, щоб не відбувалося збоїв конкуренції (market failure)", - написав Герус.

За його даними, дизельними автомобілями користуються 2,5 млн українців та представники бізнесу.

Герус повідомив, що протягом останнього місяця на ринку "дизелю" спостерігається суттєве зниження ціни у гуртовому сегменті. За останні 2 місяці таке зниження становило 18% або майже 5 грн/літр.

Представник Зеленського додав, що наразі роздрібна маржа становить 7,5 грн/літр, хоча раніше становила 5 грн.

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Нагадуємо:

В кінці квітня оптові ціни на дизпальне зросли в середньому на 10% або на 2 гривні за літр.

Це зростання цін стало першим підвищенням роздрібних цін на ДП за останні 5 місяців.

Російська Федерація встановила обмеження на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України вважають цілком очікуваними обмеження Росією поставок нафти та нафтопродуктів в Україну.

Економічна правда