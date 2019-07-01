Учасники ринку електроенергії скаржаться на технічне обмеження проведення торгів

Під час запуску торгів на внутрішньодобовому ринку виникли складнощі у зв’язку з некоректною роботою програмного забезпечення ДП "Оператор ринку" XMTrade.

Про це йдеться у листі постачальника електричної енергії ТОВ "Веракс енерджи", адресованому ДП "Оператор ринку", який є у розпорядженні ЕП.

У зв’язку з чим учасники ринку скаржаться на те, що не було забезпечено належного проведення торгів із купівлі/продажу електроенергії.

"З першої секунди проведення торгів на ВДР (внутрішньодобовому ринку – ред.) програмне забезпечення ДП "Оператор ринку" XMTrade, яке повинно було гарантувати реалізацію всіх прав і обов’язків учасників ринку на ВДР (далі – ПЗ ОР), почало видавати повідомлення про помилки та не забезпечувало необхідні функціональні опції. В подальшому ОР взагалі вийшло із ладу та при намаганні отримати до нього доступ видавало повідомлення про планові технічні роботи", - зазначається у листі.

У результаті "Оператор ринку" на офіційному сайті повідомив про виникнення позаштатної ситуації, а торги на внутрішньодобовому ринку – відмінив.

Торги на 1:00 і 2:00 не здійснювалися. Таким чином жоден із учасників торгів не зміг купити або продати електроенергію на ВДР у зазначені години, повідомляє "Веракс енерджи" у своєму листі.

Після того, як роботу сайту відновили, деякі з учасників усе рівно не змогли продати свою електроенергію.

"В зв’язку з тим, що проблему з ПЗ ОР було не вирішено в повному обсязі, учасники ринку, які придбали та оплатили електричну енергію на РДН, але не мають своїх виробничих потужностей, не можуть завантажити свої заявки на продаж ВДР у ПЗ ОР, що технічно обмежує право таких учасників на продаж електричної енергії на ВДР", - підкреслюється у листі.

Також у листі зазначається, що обмеження права окремих учасників продавати електроенергію призвело до її штучного дефіциту на ринку. Це в свою чергу обумовило зростання цін на електроенергію на внутрішньодобовому ринку до граничних, які визначив регулятор – НКРЕКП.

Зі свого боку директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокімов заявляв, що з 3:00 ночі внутрішньодобовий ринок працює безперебійно.

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Нагадуємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалений закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

В "Укренерго" заявили, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости.

У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня.

А в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії в заплановані терміни.

28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки наразі не зрозуміло, як саме він буде функціонувати.

Кабінет міністрів постановою №483 від 5 червня поклав PSO з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

Таким чином, передбачається, що якщо тариф на е/е для населення не буде підвищений до економічно обґрунтованого рівня, то різниця між цим тарифом і ринковою ціною е/е буде покриватися за рахунок додаткової виручки, яку отримають енергогенеруючі компанії в результаті підвищення роздрібних цін для непобутових споживачів.

Згідно з постановою від 5 червня, "Енергоатом" зобов'язаний продавати на електронних аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів для цілей виконання PSO не більше 60% своєї е/е, "Укргідроенерго" - не більше 20%.

Ця е/е буде реалізовуватися постачальникам універсальної послуги для подальшого перепродажу населенню за ціною, не вище встановленої Нацкомісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

На засіданні 12 червня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 5 червня, збільшивши зобов'язання для НАЕК "Енергоатом" продавати свою е/е на аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів з не більше 60% до трохи більше 90% всього виробленого обсягу.

Ціни електроенергії у постачальників універсальних послуг для малих непобутових споживачів (з приєднаними установками потужністю до 150 кВт) з 1 липня зростають на 15-25% в залежності від регіону.

Економічна правда