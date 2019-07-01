Huawei розвінчала чутки довкола себе

Обмеження з боку уряду США та шквал чуток у медіа не вплинули на роботу Huawei, і наразі компанія та всі наявні пристрої функціонують у звичайному режимі.

Про це Економічній правді розповів Аллан Чен, директор підрозділу Huawei Consumer BG в Україні.

Зокрема, йдеться про чутки щодо підтримки планшетами Huawei Google Play та Gmail, оновлення додатків Google, підтримки Windows, роботи із популярними соцмережами, запуску власної операційної системи тощо.

Чутки навколо Huawei та функціонування її продукції

1. Смартфони та планшети Huawei більше не підтримують Google Play та пошту Gmail?

Сервіси Google Play, пошта Gmail і система безпеки Google Play Protect і надалі функціонуватимуть на наявних пристроях компанії Huawei навіть після повернення до заводських налаштувань.

Компанія надаватиме оновлення безпеки та післяпродажне обслуговування для всієї продукції, що була продана або є в наявності на складах у всьому світі.

2. Користувачі не зможуть оновити додатки Google?

Додатки Google можна буде оновити на всіх наявних смартфонах та планшетах Huawei.

3. Ноутбуки Huawei не будуть підтримувати Windows та пов’язані з нею сервіси?

Усі користувачі ноутбуків Huawei зможуть і надалі використовувати Windows та пов’язані з нею сервіси.

Усі комп’ютери Huawei, які зараз знаходяться на ринку, продовжуватимуть отримувати виправлення та оновлення безпеки Windows.

4. Користувачі Huawei не зможуть завантажувати та використовувати Facebook, Instagram і WhatsApp нормально?

Це сторонні додатки. Вони не будуть попередньо встановлені, проте їх можна буде завантажити та використовувати без будь-яких проблем на всіх пристроях Huawei.

5. Huawei запустить власну ОС?

Варто зазначити, що Huawei є одним із ключових глобальних партнерів Android. Компанія зробила значний внесок у розвиток Android по всьому світу, сприяючи побудові безпечної екосистеми на користь споживачів та галузі в цілому.

Також, нещодавно Huawei заявила, що 17 наявних моделей смартфонів отримають нову версію Android.

6. Huawei виключили зі списків Wi-Fi Alliance та SD Association?

Членство компанії Huawei поновили в цих асоціаціях. Ніякого впливу на пристрої Huawei не було і нема, заявив представник компанії.

Нагадаємо, що за словами Аллана Чена, 2019-й стане роком комерційного розгортання 5G, що радикально змінить наше життя.

Читайте детальніше у колонці Економічної правди: "Ситуація з Huawei: здогадки та факти".

Економічна правда