Польський фінансист увійшов до складу правління Приватбанку

Польський фінансист Марюс Качмарек, який раніше був головним операційним директором польського банку Eurobank S.A., став членом правління Приватбанку з операційних питань.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що новий операційний директор банку призначений терміном на три роки і приступив до виконання своїх обов’язків 1 липня.

"Рішення про призначення Марюса Качмарека членом правління ПриватБанку було затверджено Наглядовою радою банку за результатами відкритого конкурсу", - заявили у банку.

Окрім роботи в Eurobank S.A., Качмарек також очолював CompFort Meridian Polska S.A. та був виконавчим директором EY (Ernst & Young) Polska.

Нагадаємо:

До наглядової ради ПриватБанку увійшли три нових фахівці зі світовим досвідом банкінгу та фінансів.

Новими незалежними членами наглядової ради затверджені: міжнародний радник Управління технічної допомоги Казначейства США, в минулому експерт-консультант МВФ Шерон Іскі; колишній генеральний директор з операцій Citi (Єгипет), член Наглядової ради Citi Bank (Україна) Надір Шейх та Еран Кляйн, що в минулому очолював керівні посади в Commerzbank (Велика Британія), Citibank (Велика Британія), WestLB (Японія) та Deutsche Bank (Японія).

Народний депутат (фракція "Блок Петра Порошенка") Павло Різаненко повідомив, що троє іноземців, які брали участь у конкурсі на роботу у наглядовій раді Приватбанку, відмовилися вступати на посади через "неприйнятність вимог антикорупційного законодавства України щодо електронного декларування", але насправді причина може бути іншою.

"Не виключено, що справжня причина відмови зайняти місця в наглядовій ради Приватбанку – це аж ніяк не декларування, а повернення в Україну колишнього мажоритарного акціонера Приватбанку пана Коломойського та низка судових рішень на користь Коломойського в судах першої інстанції щодо Приватбанку після зміни президента", - припустив Різаненко.

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Економічна правда