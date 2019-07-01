В Україні можуть почати збирати французькі локомотиви - ЗМІ

Запорізький електровозоремонтний завод і Львівський локомотиворемонтний завод розглядаються як потенційні майданчики, на яких може бути налагоджена фінальна збірка локомотивів французької компанії Alstom.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, коментуючи черговий раунд переговорів із французькою стороною щодо можливих поставок тягового рухомого складу, повідомляє ЦТС.

Зазначається, що виробництво буде налагоджено в тому випадку, якщо з французькою компанією буде підписаний договір на поставку електровозів для "Укрзалізниці".

Раніше також один із топ-менеджерів французької компанії говорив, що Alstom розглядала кілька майданчиків для остаточного складання електровозів в Україні. Серед них і ремонтні заводи.

Крім того, директор департаменту стратегічного розвитку та інвестиційної політики АТ УЗ Антон Саболевській, говорячи про створення можливого спільного підприємства, зазначав, що воно може бути створено з кимось зі світових виробників на базі одного з електровозоремонтних заводів або навіть одного з локомотивних депо "Укрзалізниці".

Зокрема, Саболевській говорив про Запорізький електровозоремонтний завод і Львівський локомотиворемонтний.

"Основне обладнання для збирання (локомотивів - ред.) - це кран, який може піднімати відповідну вагу локомотива. Так ось, у УЗ є депо, яке обладнане таким краном. Розглядаємо всі можливі варіанти", - заявляв він в одному з інтерв'ю.

Водночас на Крюківському вагонзаводі, який теж претендує на те, щоб локалізація виробництва електровозів була організована на його потужностях, розповіли, що УЗ знадобляться значні інвестиції для організації локалізації в Запоріжжі або Львові.

"УЗ, після того як побачила, що все у нас з локалізацією вийшло, вирішила, що вони впораються з цим самі - в Запоріжжі, або Львові. Впораються, якщо витратять понад 25 млн євро інвестицій на розвиток (там потрібно будувати додатковий майданчик і закуповувати додаткове обладнання для 40%-й локалізації) і знайдуть кваліфікований персонал", - заявив у недавньому інтерв'ю для Ліги Володимир Приходько, голова наглядової ради ПАТ КВБЗ.

Як повідомлялося, постачальник електровозів для "Укрзалізниці" повинен буде обраний на конкурсі. Наразі основними претендентами є китайська компанія CRRC і французька Alstom.

Нагадаємо:

Французький виробник залізничної техніки і рухомого складу Alstom має намір взяти участь в оновленні міського рейкового транспорту в Україні.

Також раніше в Alstom заявляли, що готові надати Україні для тестування свій локомотив при відповідній домовленості з "Укрзалізницею".

Про те, що в Україні можуть з'явитися французькі та китайські електровози, повідомлялося ще в минулому році, коли "Укрзалізниця" підписала меморандум про взаєморозуміння з двома виробниками устаткування і залізничного рухомого складу - з французькою Alstom і китайською CRRC.